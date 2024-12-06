Главу комиссии судей РФС Каманцева опросили в МВД после заявления Федорищева

Глава экспертно-судейской комиссии РФС Павел Каманцев был опрошен в управлении МВД по Самарской области в рамках доследственной проверки, проводимой после заявления главы региона Вячеслава Федорищева о коррупции в российском футболе, сообщает «РБК Спорт».