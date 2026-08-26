В отношении сети АЗС "Трасса" возбудили дело из-за цен на бензин

У компании "ЕвроТранс", которая владеет сетью АЗС "Трасса", выявлены признаки установления монопольно высоких цен на бензин и дизельное топливо, сообщают в управлении ФАС по Московской области 26 августа 2026 года, в среду.
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