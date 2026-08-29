Силовые структуры сообщили о статусе СОЧ у военных ВСУ перед боями

Российские силовые структуры утверждают, что украинские военнослужащие получают статус дезертиров перед боем, чтобы избежать выплат компенсаций их семьям.
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