Отменена небходимости кипятить воду в новом районе Бней-Йехуда

После получения результатов анализов, подтвердивших соответствие качества воды установленным нормам, Министерство здравоохранения сообщает об отмене необходимости кипятить воду в новом районе … .
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