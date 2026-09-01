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Отменена небходимости кипятить воду в новом районе Бней-Йехуда

Отменена небходимости кипятить воду в новом районе Бней-Йехуда

После получения результатов анализов, подтвердивших соответствие качества воды установленным нормам, Министерство здравоохранения сообщает об отмене необходимости кипятить воду в новом районе … .

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