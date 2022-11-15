«Укрэнерго» сообщило об уничтожении энергообъекта, питавшего две области

На Украине «практически уничтожен» объект инфраструктуры, который обеспечивал снабжение электричеством правобережья Херсонской области и части Николаевской, заявил глава правления национальной энергетической компании «Укрэнего» Владимир Кудрицкий.
На Украине «практически уничтожен» объект инфраструктуры, который обеспечивал снабжение электричеством правобережья Херсонской области и части Николаевской, заявил глава правления национальной энергетической компании «Укрэнего» Владимир Кудрицкий.
Свежие комментарии