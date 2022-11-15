РОСБАЛТ

813 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergej
    Скорей всего пшеки сами себя бомбанули чтобы обвинить потом Россию,пшеки вспомнили наверно с чего началась война межд...Украина пережила ...
  • Z Muliphein
    Господи, да когда ж вы нажрётесь-то, а? Пустых полей для вас нет, супостаты? Это, выходит дело, я в своём доме на жив...Дачи отправят под...
  • Svetlana Rudnitckay
    Наивные. Если что, то и за лужу прилетит.В США считают, чт...

«Укрэнерго» сообщило об уничтожении энергообъекта, питавшего две области

«Укрэнерго» сообщило об уничтожении энергообъекта, питавшего две области

На Украине «практически уничтожен» объект инфраструктуры, который обеспечивал снабжение электричеством правобережья Херсонской области и части Николаевской, заявил глава правления национальной энергетической компании «Укрэнего» Владимир Кудрицкий.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх