Джокович и Надаль будут участвовать в турнире в Саудовской Аравии

В октябре Саудовская Аравия проведет новый элитный демонстрационный турнир по теннису, в котором примут участие Новак Джокович и Рафа Надаль, а также еще три победителя турнира Большого шлема, сообщило Главное управление развлечений страны.
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