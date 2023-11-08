Конгресс США поддержал идею о передаче Киеву 300 млрд. долларов, украденных у России

Американские конгрессмены одобрили законопроект по передаче Киеву замороженных активов России.Комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект о передаче Украине российских активов, находящихся в американской юрисдикции.
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