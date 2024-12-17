Штаты под угрозой: почему землетрясение на востоке США может стать крупнейшим за последние 200 лет Ольга ВайленкоНа востоке США, вдали от привычных землетрясений Калифорнии и разлома Сан-Андреас, скрывается угроза, которую большинство американцев недооценивают.