Штаты под угрозой: почему землетрясение на востоке США может стать крупнейшим за последние 200 лет Ольга ВайленкоНа востоке США, вдали от привычных землетрясений Калифорнии и разлома Сан-Андреас, скрывается угроза, которую большинство американцев недооценивают.
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