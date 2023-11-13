Аким Карагандинской области отчитался по ремонту тепловых сетей в Темиртау

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев рассказал, как обстоят дела с ремонтом тепловых сетей в Темиртау, а также отчитался по отоплению города металлургов в целом, - сообщает корреспондент ekaraganda.
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