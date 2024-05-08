Игорь Маковский: оперативный Штаб «Россети Центр» осуществляет усиленный контроль за работой электросетевого комплекса

Генеральный директор ПАО «Россети Центр» Игорь Маковский провел заседание оперативного Штаба по вопросам обеспечения надежной и устойчивой работы электросетевого комплекса в условиях неблагоприятных погодных явлений — дожди с грозами, град, мокрый снег, ветер с порывами до 25 м/с.