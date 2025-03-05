На 77 году ушел из жизни пенсионер ОВД, ветеран МВД Подтяпурин Алексей Николаевич

Алексей Николаевич уроженец поселка Карпушиха города Кировграда Свердловской области. Окончив среднюю школу, был призван и служил в Советской Армии, проходил службу с 1967 по 1969годы в автомобильных войсках.
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