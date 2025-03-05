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Твой континент

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Свежие комментарии

  • Игорь
    Вчерась иду, гляжу, два болвана ремонтируют теплотрассу, которая была построена видимо еще до революции. Они достали ...В России обновили...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Пора штрафы идиотам из дур.думы ввести. Слишком большие зарплаты у дормоедов.В Госавтоинспекци...

На 77 году ушел из жизни пенсионер ОВД, ветеран МВД Подтяпурин Алексей Николаевич

Алексей Николаевич уроженец  поселка Карпушиха  города Кировграда Свердловской области. Окончив среднюю школу, был призван и служил в Советской Армии, проходил службу  с 1967 по 1969годы в автомобильных войсках.

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