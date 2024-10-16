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Ротенберг о 1000-м матче Шипачева: «А вы его агент? Он уже подписал документ о переходе в ЦСКА, но оказался в СКА благодаря работе наших менеджеров. Хочу поздравить с юбилеем»

– В Минске был большой юбилей у Вадима Шипачева – тысячный матч. – А вы агент Вадима Шипачева? – Конечно.

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