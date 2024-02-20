В Турции внезапно отменили четырёхдневный фестиваль группы "Би-2"

Известная рок-группа должна была выступать в одном из элитным отелей Кемера с 24 по 28 апреля.Егор Бортник* (Лёва) из "Би-2" сообщил в своих социальных сетях о том, что концерты его группы в пятизвёздочном отеле Marti Myra в турецком городе Кемер отменён.