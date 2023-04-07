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Mysl Polska: Польша не понимает всей опасности, которая будет её ожидать, если она разместит ядерное оружие

Издание Mysl Polska пишет, что Польша не осознает всей опасности, которая может её ожидать, если она разместит у себя американское ядерное оружие.

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