Большинство русских поддержат антиалкогольную кампанию: данные опроса ВЦИОМ

В

Владимир

Если исходить из реальных последствий кампании МСГ-ЕКЛ от 1985 года, то основными реальными последствиями для страны, кроме видимого снижения бытового пьянства, стали: 1. Создание союза "нерушимого", объединение в ОПГ торгашей, производства, правоохраны, "неформалов" и чинуш. 2. Переход к этим ОПГ контроля над финансовыми потоками от некогда госмонополии. 3. Создание каналов промышленного производства, сбыта "левого" алкоголя, а важнее всего, организация трафика массовой поставки и потребления наркотических веществ. 4. При неограниченном обеспечении финансовыми ресурсами продвижение "доверенных лиц" и лидеров алко- нарко- ОПГ во все ветви власти, во всех регионах и отраслях. Активное соучастие в переделе и прихватизации госсобственности.