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Царьград

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Большинство русских поддержат антиалкогольную кампанию: данные опроса ВЦИОМ

Большинство русских поддержат антиалкогольную кампанию: данные опроса ВЦИОМ

Опрос ВЦИОМ показал, что 53% русских готовы поддержать антиалкогольную кампанию. 60% респондентов считают эффективной мерой пропаганду здорового образа жизни, а 54% выступают за запрет продажи алкоголя лицам до 21 года.

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Комментарии
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В
Владимир
Если исходить из реальных последствий кампании МСГ-ЕКЛ от 1985 года, то основными реальными последствиями для страны, кроме видимого снижения бытового пьянства, стали:    1. Создание союза &quot;нерушимого&quot;, объединение в ОПГ торгашей, производства, правоохраны, &quot;неформалов&quot; и чинуш.     2. Переход к этим ОПГ контроля над финансовыми потоками от некогда госмонополии.    3. Создание каналов промышленного производства, сбыта &quot;левого&quot; алкоголя, а важнее всего, организация трафика массовой поставки и потребления наркотических веществ.    4. При неограниченном обеспечении финансовыми ресурсами продвижение &quot;доверенных лиц&quot; и лидеров алко- нарко- ОПГ во все ветви власти, во всех регионах и отраслях. Активное соучастие в переделе и прихватизации госсобственности.
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13 час.
Александр Котов
Да и раиса максимовна так думает.
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13 час.
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