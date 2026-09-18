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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ламин Ямаль: «Я рос во времена, когда смотрели матчи целиком, а не узнавали в приложении, кто сколько забил. Бывало, я устраивал целое шоу, но без голов, и ложился спать довольным»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль рассуждает о том, что современных футболистов все больше оценивают по статистике.

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