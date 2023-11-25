Про чулки
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Про чулки

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Fismo: за 10 лет закрылось более 28 тысяч магазинов модной одежды и аксессуаров

«Мы просим правительство уделять больше внимания магазинам модной одежды и аксессуаров, которые всегда были важной частью экономики страны и стимулом к ​​жизни городских центров» - такими словами Бенни Кампобассо, президент Fismo-Confesercenti, итальянской Федерация сектора моды, обратился к заместителю министра предпринимательства и производства.

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