Fismo: за 10 лет закрылось более 28 тысяч магазинов модной одежды и аксессуаров

«Мы просим правительство уделять больше внимания магазинам модной одежды и аксессуаров, которые всегда были важной частью экономики страны и стимулом к жизни городских центров» - такими словами Бенни Кампобассо, президент Fismo-Confesercenti, итальянской Федерация сектора моды, обратился к заместителю министра предпринимательства и производства.
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