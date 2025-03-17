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Царьград

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Почему дети плохо учатся? Психиатр Портнова объяснила трагедию современной школы

Почему дети плохо учатся? Психиатр Портнова объяснила трагедию современной школы

Психолог Портнова назвала главные причины, почему дети плохо учатся. "В современной школе не все когнитивные функции развивают", - посетовала специалист.

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