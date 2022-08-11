Представители Русского географического общества (РГО) и экипажи армейской авиации ВВО продолжают исследование воздушной трассы Аляска-Сибирь

Представители Русского географического общества (РГО) и экипажи армейской авиации ВВО продолжают исследование воздушной трассы Аляска-Сибирь

От Восточного военного округа в экспедиции задействован вертолёт Ми-26, а также Ми-8 для доставки участников экспедиции к местам поисковых работ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх