В Нидерландах потребовали разъяснений из-за выступления Урганта в Амстердаме

Члены парламента Нидерландов от "Народной партии за свободу и демократию" Рубен Брекелманс и Клэр Мартенс возмутились из-за выступления российских телеведущих Владимира Познера и Ивана Урганта в одном из главных театров столицы страны - Theater Amsterdam.
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