«Кредитная сознательность» россиян упала до минимума

Индекс кредитной сознательности (ИКС) в России снизился до минимальных значений со времен пандемии. Падение показателя связано с увеличением частоты выхода российских заемщиков на просрочку и ухудшением возврата клиентов в графики платежей.
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