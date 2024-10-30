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«Кредитная сознательность» россиян упала до минимума

«Кредитная сознательность» россиян упала до минимума

Индекс кредитной сознательности (ИКС) в России снизился до минимальных значений со времен пандемии. Падение показателя связано с увеличением частоты выхода российских заемщиков на просрочку и ухудшением возврата клиентов в графики платежей.

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