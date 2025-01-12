В Госдуме допустили переход россиян на четырехдневную рабочую неделю

МОСКВА, 13 января, ФедералПресс. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с РИА «Новости» заявил о возможности перехода России на четырехдневную рабочую неделю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии