Собянин: Летевший к Москве беспилотник уничтожен в Раменском городском округе

Попытка незаконного проникновения БПЛА была успешно предотвращена Рано утром в Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина появилась информация о том, что в городе произошла попытка атаки беспилотным летательным аппаратом.
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