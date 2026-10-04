«Война мостам!»: В Киеве коллапс, Зеленский в замешательстве, киевляне в панике бегут из города

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Славянская доктрина

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Юрий Ильиновизменено

Калининград под прицелом: эксперт рассказал, чем может ответить Россия

Россия предупредила НАТО о последствиях возможной блокады Калининградской области. Военный эксперт объяснил, почему подобные сценарии вызывают серьёзную обеспокоенность в Москве.

Сразу несколько заявлений российских официальных лиц привлекли внимание западных СМИ. Москва предупредила страны НАТО о серьёзных последствиях возможных попыток изоляции Калининградской области. Речь идёт как о дипломатических сигналах, так и о публичных заявлениях представителей российского руководства.

Поводом для обсуждения стали продолжающиеся военные учения НАТО в Балтийском регионе. По словам представителей российского МИД, в ходе манёвров отрабатываются сценарии блокады Калининграда, изоляции российских портов и переброски войск через Сувалкский коридор.