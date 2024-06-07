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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Музей «Зенита» откроется в год столетия клуба, сообщил Медведев: «Рассчитываем и на болельщиков соперников. Будет раздел, кого мы обыгрывали, а проигрывали мы мало»

Председатель совета директоров петербургского клуба сообщил, что музей сине-бело-голубых откроется в год столетия клуба.

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