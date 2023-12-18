Красавица из Барнаула завоевала главный приз в международном конкурсе

Конкурс проходил в Нью-Дели с 12 по 17 декабря Екатерина Григорян-Серебрякова / Фото: @natali_pashinina Стоматолог из Барнаула Екатерина Григорян-Серебрякова, мама двух маленьких детей, заняла первое место на международном конкурсе Miss & Mrs United Nation 2023, сообщает "Барнаул 22".