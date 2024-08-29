Суд продлил арест пятерым фигурантам по делу о теракте в "Крокусе"

t.me/Суды общей юрисдикции города Москвы Басманный суд Москвы продлил на три месяца арест пятерых фигурантов по делу о теракте в "Крокус Сити Холле", сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по столице.
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