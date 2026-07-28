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Царьград

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Пенсионер из Перми отсудил 150 тыс. рублей у УК за падение дерева

Пенсионер из Перми отсудил 150 тыс. рублей у УК за падение дерева

Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда подтвердила законность решения суда первой инстанции по иску пенсионера к ООО «Управляющая компания «ПрофиГрадСервис» о взыскании компенсации морального вреда.

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