Алтайские медики пожаловались на снижение зарплаты после повышения окладов — в Минздраве региона не выявили ни одного подтверждающего факта

В Сети появились жалобы медиков Алтайского края, которые остались недовольны перерасчетом заработной платы после того, как по инициативе Президента России оклады медработников должны составлять не менее 50% от всей зарплаты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии