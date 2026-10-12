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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игорь Шалимов: «Спартак» не убирает Угальде никогда потому, что он фартовый. Он забил «Крыльям» потрясающий гол из ничего. Сейчас прет»

Игорь Шалимов высказался об игре Манфреда Угальде в матче между « Спартаком » и «Крыльями Советов» (1:1).

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