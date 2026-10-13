North Carolina to Notify 1,400 Potential Non-Citizen Voters

“The North Carolina State Board of Elections will send letters to roughly 1,400 people this week who it says were identified as potential noncitizens on voter rolls after they were flagged by a U.
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