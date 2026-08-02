Омск отмечает 310-летие

Омск отмечает 310-летний юбилей. День совпал с исторической датой — днем основания Омской крепости. История Омск был основан в 1716 году Иваном Бухгольцем как крепость на левом берегу Оми, а статус города получил в 1781 году.
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