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Культуромания

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Омск отмечает 310-летие

Омск отмечает 310-летие

Омск отмечает 310-летний юбилей. День совпал с исторической датой — днем основания Омской крепости. История  Омск был основан в 1716 году Иваном Бухгольцем как крепость на левом берегу Оми, а статус города получил в 1781 году.

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