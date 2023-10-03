Вакцинация - эффективный метод профилактики гриппа

В Салехарде привились от гриппа более 6 000 взрослых и порядка 3 000 детей. Обязательно пройти вакцинацию врачи рекомендуют будущим мамам, призывникам, студентам, пенсионерам, людям с хроническими заболеваниями.
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