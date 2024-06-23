Украинское правительство уже на днях начнет активно работать над повышением налогов, в частности, военного сбора и налога на добавленную стоимость.
Украину ждет радикальное повышение налогов- на ВСУ не хватает 8 миллиардов долларов
Комментарии
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Владимир Самборский
Ну надо же! Америка их кормит, Европа не отстает... А хохлам все мало... Вот рвались они в ЕС для лучшей жизни,а получилось, прямо скажем,не очень...
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11 час.
С С
Прослушал выступление Никонова в ГосДуме РФ. Впервые услышал "зеленщина". К "труселям" , к "украинацеевропа" очень четкая добавка. Пусть хохлы "сбирають с сэбэ хоть 100 мильярдив", а останутся они во веки простыми гадами и христопродавцами. Никонов не прав! Мы не единый народ с хохлами. Это выродки всех национальностей. Надо же, Бог собрал этих убогих в одном месте.
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10 час.
В
Василий
Нда, выходит подорожали кружевные труселя.
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7 час.
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