Украину ждет радикальное повышение налогов- на ВСУ не хватает 8 миллиардов долларов

Ну надо же! Америка их кормит, Европа не отстает... А хохлам все мало... Вот рвались они в ЕС для лучшей жизни,а получилось, прямо скажем,не очень...

С С

Прослушал выступление Никонова в ГосДуме РФ. Впервые услышал "зеленщина". К "труселям" , к "украинацеевропа" очень четкая добавка. Пусть хохлы "сбирають с сэбэ хоть 100 мильярдив", а останутся они во веки простыми гадами и христопродавцами. Никонов не прав! Мы не единый народ с хохлами. Это выродки всех национальностей. Надо же, Бог собрал этих убогих в одном месте.