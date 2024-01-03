Медвежий угол
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Медвежий угол

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Политолог Яков Кедми с прогнозами относительно года 2024

Политолог Яков Кедми с прогнозами относительно года 2024

Politiki.net Там, в забвении, где прибывает с недавних пор некогда любимый политолог телеведущего Соловьева - Яков Кедми, из всех развлечений только прогнозы относительно Российской Федерации, ее места в мире и результатов противостояния русских "цветущему саду".

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Комментарии
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Александр Попов
ДЕРЬМЕЦО вышло с ОБЁРТКИ.
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9 час.
Юрий Кушнарев
снова это обосранное чмо обнаружилось
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3 час.
СК
Сергей Козлов
Кедми это противник и он правильно прогнозирует надо прислушиваться к чужому мнение и делать свои выводы
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16 мин.

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