Политолог Яков Кедми с прогнозами относительно года 2024

Politiki.net Там, в забвении, где прибывает с недавних пор некогда любимый политолог телеведущего Соловьева - Яков Кедми, из всех развлечений только прогнозы относительно Российской Федерации, ее места в мире и результатов противостояния русских "цветущему саду".