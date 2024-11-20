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«Дверные ручки и поручни»: как паразиты проникают в организм человека

«Дверные ручки и поручни»: как паразиты проникают в организм человека

Существует много способов, при помощи которых паразиты могут проникнуть в человеческий организм. Как предотвратить заражение паразитарными инфекциями и на какие симптомы стоит обращать внимание — в беседе с Lenta.

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