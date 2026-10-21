Классные руководители получат право ставить одну из трех возможных оценок школьника за поведение. Порядок оценивания утвердило Минпросвещения, сообщило РИА «Новости».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Сотрудники Volksw...
- Фон дер Ляйен наз...
- Транспортный само...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым