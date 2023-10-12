В Москву вернулся олигарх-предатель

НЭ Наталья Эрнст Самое главное чтобы все деньги сюда перевёл. А там кто его знает... Может какая нибудь болезнь нечаянно одолеет 🤔🤔

Sergey таких у нас не сажают.... у него здесь много (друзей) на верху, с которыми он грабил страну!