Политнавигатор Так и не добившийся снятия западных санкций совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман прибыл в Москву и пообещал прилетать в столицу России регулярно.
В Москву вернулся олигарх-предатель
Комментарии
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НЭ
Наталья Эрнст
Самое главное чтобы все деньги сюда перевёл. А там кто его знает... Может какая нибудь болезнь нечаянно одолеет 🤔🤔
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14 час.
Sergey
таких у нас не сажают.... у него здесь много (друзей) на верху, с которыми он грабил страну!
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4 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Не в Москву а обьятья своих подельников.
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2 час.
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