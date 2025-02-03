ФСБ раскрыла, как обеспечили безопасность участников Ялтинской конференции

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Федеральная служба безопасности России (ФСБ РФ) опубликовала архивные документы, рассказывающие о том, как в Ялте 80 лет назад обеспечивалась безопасность участников встречи глав стран антигитлеровской коалиции.
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