ФСБ раскрыла, как обеспечили безопасность участников Ялтинской конференции

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Федеральная служба безопасности России (ФСБ РФ) опубликовала архивные документы, рассказывающие о том, как в Ялте 80 лет назад обеспечивалась безопасность участников встречи глав стран антигитлеровской коалиции.