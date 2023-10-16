Сутяжник Лаврентьев вошёл во вкус: бизнес "деньги из воздуха" набирает обороты

Похоже, известному сутяжнику Александру Лаврентьеву и его со-компании настолько понравилось получать деньги из воздуха, "окучивая" редакции СМИ и владельцев сайтов, что фирмы, специализирующиеся на этом, у него растут как грибы после дождя.