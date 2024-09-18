«Много совместных планов»: Россия и Беларусь укрепляют конгрессно-выставочное сотрудничество

МИНСК, 18 сентября, ФедералПресс. Генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова и директор белорусского республиканского унитарного предприятия «БелЭкспо» Сергей Баран подписали соглашение о сотрудничестве в сфере конгрессно-выставочной деятельности.
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