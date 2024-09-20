Захарова: Столтенберг знает, к чему могут привести слова о "красных линиях"

Дипломат прокомментировала рассуждения генсека НАТО об ударах вглубь РоссииЙенс Столтенберг в интервью газете Times сказал, что поддерживает идею снять ограничения на удары западными дальнобойными ракетами вглубь России, поскольку это не перейдёт красную черту.
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