Захарова: Столтенберг знает, к чему могут привести слова о "красных линиях"

Дипломат прокомментировала рассуждения генсека НАТО об ударах вглубь РоссииЙенс Столтенберг в интервью газете Times сказал, что поддерживает идею снять ограничения на удары западными дальнобойными ракетами вглубь России, поскольку это не перейдёт красную черту.