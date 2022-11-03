Представитель посольства КНР в США: Китай не ставит сроки объединения с Тайванем

Представитель посольства КНР в США Цзинь Цюань во время выступления в Институте китайско-американских исследований заявил, что у Китая нет определенных сроков объединения материковой части с Тайванем и что он не хочет применять против острова силу.
Представитель посольства КНР в США Цзинь Цюань во время выступления в Институте китайско-американских исследований заявил, что у Китая нет определенных сроков объединения материковой части с Тайванем и что он не хочет применять против острова силу.
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