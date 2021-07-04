У умершего после прививки Pfizer украинца не было хронических заболеваний

Пресс-служба департамента охраны здоровья и реабилитации Винницкой обладминистрации сообщила, что у 47-летнего украинца, который умер спустя пару часов после вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом Pfizer, не было хронических заболеваний.
Пресс-служба департамента охраны здоровья и реабилитации Винницкой обладминистрации сообщила, что у 47-летнего украинца, который умер спустя пару часов после вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом Pfizer, не было хронических заболеваний.
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