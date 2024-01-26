Бывшего мужа Веры Брежневой разыскивают на Украине

В жизни сбежавшей от России артистки происходит множество неблагоприятных изменений. Недавно Вера Брежнева объявила о разрыве с мужем и продюсером Константином Меладзе, и теперь стало известно, что у бывшего супруга певицы возникли серьезные юридические проблемы на Украине.
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