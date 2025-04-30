ВСУ стянули наемников и элитные батальоны на красноармейское направление

На красноармейское направление переброшены элитные подразделения ВСУ, а также большое количество наемников, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира штурмовой роты 74-й бригады российской группировки войск «Центр» Бориса Дамьяновича.
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