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ВСУ стянули наемников и элитные батальоны на красноармейское направление

ВСУ стянули наемников и элитные батальоны на красноармейское направление

На красноармейское направление переброшены элитные подразделения ВСУ, а также большое количество наемников, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира штурмовой роты 74-й бригады российской группировки войск «Центр» Бориса Дамьяновича.

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