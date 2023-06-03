БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Паника на Украине: «Вагнер» после отдыха пойдет на Киев

Паника на Украине: «Вагнер» после отдыха пойдет на Киев

Захисники незалежностi тренируются для отражения штурма столицы «музыкантами» Александр Ситников На фото (на переднем плане): основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин во время объявления о взятии Артемовска под контроль ВС РФ (Фото: Пресс-служба компании «Конкорд"/ТАСС) Киевляне, судя по переписке на столичном форуме, пребывают в шоке, поскольку в Киевской области неожиданно развернули дополнительно 2,5 тысячи блокпостов, причем на позиции выдвинулся весь личный состав самого большого в «неньке» гарнизона.

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