Иерей Духович считает эксперименты с искусственными половыми клетками богоборчеством

Православная церковь пока не выработала официальную позицию насчет экспериментов по созданию половых клеток человека, но уже сейчас у этой технологии есть ужасная перспектива – получение детей от однополых отцов или матерей, считает член Синодальной комиссии по биоэтике, кандидат биологических наук, настоятель Храм Святителя Алексия в Рогожской слободе, иерей Владимир Духович.