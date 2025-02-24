Партия Вагенкнехт не прошла в бундестаг

Не попали в парламент набрав меньше 5% голосов «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» и Свободная демократическая партия Германии, об этом свидетельствуют опубликованные 24 февраля данные Федеральной избирательной комиссии по итогам подсчета бюллетеней во всех 299 округах.
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