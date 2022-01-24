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На стенах станции БКЛ «Сокольники» появилось панно, посвященное истории метро

На стенах станции БКЛ «Сокольники» появилось панно, посвященное истории метро

На путевых стенах и балконах станции «Сокольники» северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро установили декоративные панели, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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